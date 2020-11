Covid, La Russa: Berlusconi dia compito diverso a Brunetta che intralcia unità centrodestra

Votiamo scostamento se governo accetta nostre proposte

“Qualcuno avvisi Brunetta che il vertice del centrodestra di ieri, forse a sua insaputa, ha deciso che voterà lo scostamento di bilancio a precisa condizione che il governo accetti le nostre semplici proposte fatte pervenire per iscritto. Stiamo ancora aspettando il testo del governo mentre Brunetta in Aula si sbraccia ed anticipa il suo sì. Silvio Berlusconi gli dia un compito diverso rispetto a quello di intralciare l’unità del centrodestra che sembra essere in queste ore la sua unica preoccupazione”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia.