Difesa, Deidda: Bene sostegno economico al comando raggruppamento subacquei ed incursori Comsubin ma non rimanga solo una promessa

“Sono parzialmente soddisfatto della risposta da parte della Difesa in merito all’interrogazione presentata insieme ai colleghi Ferro e Galantino, per verificare quali investimenti e quanti fondi sono stati stanziati negli anni e sono previsti per il COMSUBIN, ma ora ci auguriamo che si passi immediatamente a fatti concreti e non rimangano solo promesse”, così il Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, Salvatore Deidda;



“Da quel che risulta sono stati stanziati, dal 2013 al 2109, 10 milioni di euro annui, mentre per quanto concerne la programmazione 2020-2026 saranno destinati altri 30 milioni di euro e 1 milione per l’ammodernamento della camera iperbarica. Ho avuto già il piacere di visitare il Comando Raggruppamento Subcquei ed Incursori “Teseo Tesei” (Comsubin), comprendente il Gruppo Operativo Incursori (G.O.I) e il Gruppo Operativo Subcquei (G.O.S.), con sede a La Spezia nel comprensorio del Varignano e verificare, in prima persona, il prezioso lavoro che svolgono i nostri uomini della Marina Militare: dalle operazioni di salvataggio e recupero dei beni archeologici e storici, allo sminamento e lotta dell’inquinamento dei mari. Si tratta di una vera eccellenza italiana, che abbiamo il dovere di valorizzare e supportare. Per questo, ci auguriamo che questi finanziamenti non rimangano solo su carta e vengano al più presto consegnati. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché questo avvenga e a battersi per le indennità al personale”.

Condividi