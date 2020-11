Difesa, Fratelli d’Italia esprime voto contrario alla manovra di bilancio. Scartate tutte le nostre proposte

“Ci spiace dover votare contro il parere sulla manovra di Bilancio in Commissione Difesa, ma non siamo stati considerati in nessun aspetto nonostante non abbiamo fatto ostruzionismo e presentato proposte di buon senso”, così Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa insieme ai colleghi Wanda Ferro e Davide Galantino;



“Abbiamo proposto emendamenti a costo zero che affrontano, in un momento di emergenza, soluzioni giuste per il personale, come chi assiste e usufruisce della legge 104 e ha un’assegnazione provvisoria da dieci anni, il diritto di poter restare in quella sede e non doversi trasferire, ma per la maggioranza tutto questo è inammissibile. Abbiamo chiesto, inoltre, di mettere le giuste risorse per il rinnovo del contratto, dopo che il Governo non ha rispettato la legge convocando la rappresentanza, finanziando questo aumento togliendo le risorse dal capitolo sul redditto di cittadinanza, dove addirittura risultano aumentate di 4 miliardi – spiegano gli esponenti di FdI – e ancora, la revisione della 244 e il riconoscimento di chi è stato Carabiniere Ausiliare con l’iscrizione al sito dei volontari. Un atteggiamento di chiusura inaccettabile – concludono Deidda, Ferro e Galantino – che offende la nostra buona volontà. Questa è la leale collaborazione? Inamissibili gli emendamenti a costo zero e voto contrario agli altri? A parole a favore delle Forze Armate e nei fatti chiusura totale”.

Condividi