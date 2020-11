Dpcm Natale, Cirielli: La quarantena di oggi è la prova del grave errore commesso in estate

“La quarantena che il Governo Pd-M5S intende disporre, con il nuovo Dpcm, per chi tornerà dall’estero in occasione delle festività natalizie, è la palese confessione del grave errore commesso dalla stessa maggioranza quando, la scorsa estate, spalancò le frontiere agli italiani e agli stranieri provenienti dalle altre Nazioni favorendo, contemporaneamente, anche l’accoglienza indiscriminata di migliaia di migranti”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari esteri Edmondo Cirielli (FdI): “Questo tragico errore, purtroppo, è costato la vita a tante persone. Per questo, presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, perché bisognerebbe indagare su quanto accaduto in Italia soltanto pochi mesi fa. I responsabili di questa strage dovranno pagare per le loro colpe. E, a questo scopo, se non lo dovesse fare l’Autorità Giudiziaria, presenterò io, nella prossima legislatura, una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta, poiché sono sicuro che l’attuale maggioranza non vorrà indagare su questo scandalo. Mi auguro – conclude Cirielli – che il Governo ascolti per una volta le proposte avanzate più volte da Fratelli d’Italia e dal centrodestra per tutelare la salute e la sicurezza degli italiani”.

