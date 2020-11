Dl sicurezza, Galantino: E’ regalo a scafisti (video)

M5s rinnega suoi provvedimenti per rimanere incollato a poltrona

“Questo decreto è l’ennesimo regalo agli scafisti e a chi lucra sui viaggi della speranza. Un provvedimento che modifica, peggiorandoli, i decreti adottati quando parte di questa maggioranza aveva un diverso colore politico. Fratelli d’Italia non è contro l’accoglienza ma contro l’immigrazione incontrollata e la tratta di essere umani. Non siamo razzisti come la sinistra vuol far credere ma chiediamo il rispetto dei confini. E mentre artigiani, partite iva, imprenditori e ristoratori sono allo stremo, PD e M5S favoriscono l’immigrazione clandestina e mettono in pericolo la sicurezza e la salute pubblica. La politica dei grillini è una politica miope che non capisce o fa finta di non capire le esigenze del mondo reale e pur di rimanere incollati alla poltrona rinnegano le loro idee e i loro stessi provvedimenti”.

Così Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sul decreto Sicurezza.