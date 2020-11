Dpcm, Lollobrigida a Boccia: Si vergogni e si scusi per parole su Gesù

“Boccia decide a che ora può nascere Gesù, rilascia patenti di ortodossia cristiana e scomunica gli ‘eretici’. Siamo a un passo dalla Chiesa di Stato modello cinese? Caro Ministro irridere la fede è stupido per chiunque ma insopportabile per uno che rappresenta una Nazione come l’Italia. Ci sono persone che sono state, e sono tuttora, perseguitate perché difendono i simboli, ciò che rappresentano e le tradizioni legate alla Cultura Cristiana. Si scusi immediatamente per la ridicola superficialità che accompagna le sue affermazioni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.