Giustizia, Varchi: Governo lascia magistrati onorari in balia del virus

“La magistratura onoraria è in stato agitazione contro il Governo Conte e la maggioranza. Dopo anni di lavoro non riconosciuto e mal pagato, quasi come si trattasse di un diletto, i magistrati onorari si sono ritrovati senza tutele durante la gestione della pandemia. Alcuni hanno contratto il virus, altri hanno sospeso la propria attività per motivi sanitari e senza ricevere alcun tipo di ristoro. Per completare il quadro, la senatrice Valente del Pd ha presentato un disegno di legge che non solo non migliora la mortificante riforma Orlando, ma riesce addirittura a fare di peggio. Per queste ragioni, esprimo la mia totale vicinanza alla protesta dei magistrati onorari, specialmente a quelli che a Palermo hanno intrapreso lo sciopero della fame: lavoreremo affinché la maggioranza si svegli e dia pieno riconoscimento al loro operato”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.