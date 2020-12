Governo, Lollobrigida: Interpellanza per fare chiarezza su uso scorta compagna Conte

“Fratelli d’Italia presenterà un’interpellanza urgente al governo per fare luce sul potenziale uso improprio della scorta di Giuseppe Conte da parte della sua compagna. Il presidente del Consiglio spieghi perché gli uomini della sua sicurezza sarebbero intervenuti per impedire a una troupe de Le Iene di realizzare un’intervista a Olivia Paladino. A nome del gruppo di Montecitorio, esprimo solidarietà alla nostra Roberta Angelilli, bersagliata da insulti e minacce per aver doverosamente presentato un esposto su questo potenziale abuso”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.