Rdc, Lollobrigida: Per Tridico politiche lavoro marginali. Ammissione di un colossale fallimento

“Tridico definisce marginali le politiche attive per il lavoro che dovrebbero essere lo scopo principale del Reddito di cittadinanza. In questo modo, il presidente dell’Inps ammette il colossale fallimento del RdC. Il M5s aveva promesso che sarebbe stato un provvedimento dedicato all’occupazione ma si è rivelato, come Fratelli d’Italia denuncia da tempo, un enorme spreco di risorse che sta devastando le casse dello Stato. Va immediatamente abolito: è stato erogato a contrabbandieri, ex brigatisti, spacciatori e ha incentivato il lavoro nero. Continueremo a batterci contro uno strumento che è servito solo a buttare soldi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.