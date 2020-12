Alto Adige. Lollobrigida: Manifesti che esaltano cultura terrorista oltraggio a vittime. Presenteremo interrogazione

“In Alto Adige sono apparsi manifesti che celebrano terroristi e assassini. È inaccettabile constatare l’affissione di cartelli che inneggiano a personaggi come Sepp Kerschbaumer, tra gli autori della tempesta di bombe scatenata sulla regione nel giugno 1961. È vergognoso definire indimenticato chi portò morte e dolore nella cosiddetta notte dei fuochi, in cui perse la vita lo stradino Giovanni Postal. È intollerabile che a firmare quei cartelloni sia l’organizzazione Schuetzen, che riceve contributi pubblici per la sua struttura e per le sue attività. Non possiamo assistere in silenzio a campagne per commemorare chi non ha alcun rispetto per gli altri. Bene ha fatto il consigliere regionale e provinciale di FDI, Alessandro Urzì, a sollevare la questione e a chiedere l’immediata sospensione di finanziamenti, da parte di Provincia e Comuni, a un gruppo che esalta la cultura terrorista. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al governo per chiarire questa vicenda, che è un oltraggio alle vittime e uno schiaffo alla legge italiana”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.