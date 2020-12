Dl sicurezza, Meloni: E’ decreto “insicurezza” voluto da maggioranza di cinici e irresponsabili (video)

“Questo “decreto insicurezza” è l’ennesima porcata con la quale il Governo cerca di far guadagnare miliardi di euro agli scafisti, riempiendo l’Italia, e non solo, di immigrati clandestini. La sinistra sa che quello che sta accadendo in quest’Aula è figlio di un delirio ideologico perché non c’è nulla in quello che la maggioranza sta facendo che possa essere considerato un tentativo di governare l’immigrazione irregolare. Mi rendo conto però che per il Governo sia difficile spiegare agli italiani perché invece di difendere i nostri confini noi li spalanchiamo mentre il contagio corre in tutto il mondo. E perché il Parlamento italiano si stia occupando di immigrati con migliaia di problemi e milioni di italiani disperati a causa dell’emergenza Covid. Senza contare che per il governo sarà difficile far comprendere le ragioni per le quali agli italiani verrà chiuso il passaggio da Regione a regione o da comune a comune mentre un immigrato potrà passare da una nazione all’altra o da un continente all’altro».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula della Camera.

«Per mesi ci hanno detto che il virus non correva sui barconi: la cronaca però ha raccontato che sui barconi oltre al virus correva anche il terrorismo islamico internazionale. Poi arriva l’emendamento Boldrini che dice che chi si dichiara omosessuale non può essere più rimpatriato. Al netto del fatto che vorrei domandare alla Boldrini come si possa verificare se qualcuno sia o no omosessuale, non ci vuole un genio per vedere che domani noi avremo flotte di barconi battenti bandiera arcobaleno. Ma li avete letti o no gli articoli che raccontano dei pochi veri omosessuali immigrati che vanno nei circoli dell’Arcigay e che vengono derisi e insultati dai finti omosessuali immigrati? Per questo chiedo alla maggioranza: scrivete direttamente un emendamento per dire che i confini italiani sono aboliti, senza nasconderci dietro cose che non c’entrano niente. Non ci sono risposte sensate alle nostre domande. Perché l’unica risposta vera è che questa è una maggioranza di pazzi, cinici e irresponsabili. E la storia vi giudicherà per questo», ha aggiunto Meloni.