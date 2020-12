Autorità, Bucalo: Interrogazione a Ministro trasporti su incarico a La Tella

De Micheli chiarisca su nomina segr. generale Sistema Portuale dello Stretto

“Il 31 ottobre scorso su proposta del Presidente Mario Mega, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria) ha nominato il dott. Domenico La Tella nuovo segretario generale. Questa designazione risulta in contrasto con le nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. In previsione che La Tella, ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto, dovrebbe essere posto in pensione dal prossimo anno ed in considerazione dell’importanza del ruolo da ricoprire, ho chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli di chiarire la conferibilità dell’incarico”.

Quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo componente della Commissione Lavoro a Montecitorio.