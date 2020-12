Covid, Osnato: Nel Dcpm incomprensibili chiusure

“La chiusura di centri, parchi e gallerie commerciali nelle giornate festive e prefestive voluta dal governo nell’ultimo Dpcm non trova alcuna giustificazione logica rispetto alla prevenzione del Covid 19 e anzi rischia di essere assolutamente controproducente perché prefigura assembramenti negli altri giorni o negli altri esercizi commerciali. Non riusciamo a comprendere la ratio di decisioni così assurde, per cui Fratelli d’Italia si farà sentire in ogni sede per tutelare lavoro e salute degli italiani”.

Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile per il Commercio per FDI.