Ai componenti dell’Assemblea Nazionale

p.c. ai Deputati e Senatori

Ai componenti la Direzione Nazionale

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale

Caro/a

Ti informo che, alle ore 18,00 del giorno 14 dicembre 2020, è stata convocata l’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Analisi della situazione politica attuale e prospettive per il 2021;

2) Elezioni amministrative 2021 ed elezioni regionali in Calabria;

3) Approvazione del Regolamento assembleare;

4) Adempimenti regolamentari e formali;

5) Autorizzazione agli organi del partito politico sull’esercizio dei poteri statutari fino alla prossima celebrazione del Congresso Nazionale;

6) Approvazione dello Statuto di Gioventù Nazionale;

7) Varie ed eventuali.

L’Assemblea Nazionale, vista l’emergenza per la pandemia da Covid 19 e le relative limitazioni agli spostamenti e alle riunioni in presenza, si terrà esclusivamente da remoto, con le indicazioni e modalità che saranno fornite, in tempo utile, con successiva comunicazione anche rinvenibile sul sito internet del Partito.

Raccomando la Tua partecipazione in qualità di componente dell’Assemblea con diritto di voto.

In caso volessi visionare preliminarmente il regolamento assembleare, puoi richiederlo inviando una mail a organizzazione@fratelli-italia.it e ti sarà recapitato entro 48 ore precedenti lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale.

Qualora non avessi ancora rinnovato l’iscrizione a Fratelli d’Italia per il 2020, Ti ricordo che potrai procedere attraverso la sezione “Aderisci” presente sul sito internet del partito entro il 10 dicembre 2020, come da circolare precedentemente inviata.

Un caro saluto.

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale

Sen. Ignazio La Russa