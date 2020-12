Dl sicurezza, Albano: Chiediamo blocco navale ma uniche navi fermate sono quelle dei 18 pescatori italiani

Se governo non li riporta a casa vada a casa governo

“La modifica ai decreti sicurezza, la sanatoria del ministro Bellanova, gli annunci della maggioranza sullo Ius culturae, l’abolizione del reato di clandestinità: tutto questo comunica al mondo un messaggio di apertura dell’Italia all’immigrazione. Ma l’immigrazione va governata e non incentivata. Da sempre Fratelli d’Italia chiede l’istituzione del blocco navale per impedire le partenze e i morti in mare e invece le uniche navi che finora sono state bloccate sono quelle dei nostri 18 pescatori che da oltre 3 mesi sono tenuti prigionieri in Libia. Come può il governo Conte permettere che i nostri connazionali vengano trattenuti in un paese in cui i diritti umani non vengono rispettati? Se il governo non riporta a casa i nostri connazionali allora deve essere il governo ad andare a casa”.

Così Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sul decreto Sicurezza.