Fecondazione. Rauti: Accelerare alla Camera esame pdl Meloni contro commercializzazione gameti o embrioni

Maternità surrogata è barbarie su donne e bambini

“ll traffico di embrioni con il conseguente business va fermato e perseguito per legge in quanto pratica assolutamente incompatibile con i fondamentali diritti umani posti alla base di ogni ordinamento democratico e civile. Inoltre, rappresenta un’inaccettabile commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini concepiti”.

A dirlo è la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di FdI, che ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui chiede quali iniziative politiche e normative siano state intraprese per contrastare il crescente traffico internazionale di embrioni crioconservati.

“Fratelli d’Italia grazie al nostro presidente Giorgia Meloni da tempo si batte contro la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità, ed è dallo scorso 23 settembre all’esame della Commissione Giustizia alla Camera dei deputati una nostra proposta di legge, d’iniziativa e a prima firma di Giorgia Meloni, che punta ad introdurre la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero dal cittadino italiano. Inoltre, le sempre più frequenti inchieste giornalistiche dimostrano l’ampiezza e la gravità di questo fenomeno, al quale è quanto mai necessario opporre una urgente iniziativa legislativa. Per queste ragioni FdI chiede di accelerare l’iter già avviato in Parlamento del ddl Meloni, affinchè si contrasti energicamente l’emergenza di un business di carattere commerciale inaccettabile”, conclude la senatrice Rauti.