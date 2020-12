Dl sicurezza: Lollobrigida: Da M5s vergognoso silenzio (video)

Grillini hanno utilizzato solo 13 minuti del loro tempo

“Mentre da giorni Fratelli d’Italia lavora nell’Aula di Montecitorio per contrastare le modifiche al decreto Sicurezza, dal M5S assistiamo ad un silenzio quasi tombale: i grillini, infatti, che ancora una volta si dimostrano ‘Signori pronti a tutto’, hanno utilizzato – probabilmente per vergogna – solo pochi minuti del tempo a disposizione. E ci domandiamo anche dove siano finiti il ministro dell’Interno Lamorgese, che fino a ieri riteneva indispensabile queste modifiche al punto di preferirle al dibattito sull’emergenza sanitaria ed economica, e il presidente Fico che a parole è sempre sensibile al problema immigrazione e che invece in questi giorni è migrato da qualche altra parte”. Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, nel corso del suo intervento sul decreto Sicurezza in discussione a Montecitorio.