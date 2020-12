Cashback, Rampelli: Lotta evasione? Solo nuove tasse, cashback incostituzionale, discrimina pagamento legale in contanti

“Accessibile da stamattina è già in tilt la App del Governo che permette ai cittadini di attivare la carta per gli acquisti accedendo al meccanismo cosiddetto di ‘Cashback’. I forti rallentamenti della piattaforma e i disagi lamentati dagli utenti la dicono lunga sulla lotta all’evasione fiscale lanciata da Conte. Il vero fiasco della moneta elettronica sbandierata dall’esecutivo rossogiallo sta nel fatto che se non si azzerano le commissioni bancarie si danneggia solo l’economia reale favorendo, per l’ennesima volta, i gruppi bancari. I pagamenti nascondono quindi una nuova tassa che, invece di essere incamerata dallo Stato, finirà nel portafoglio dei banchieri.

La dimostrazione è data dal fatto che i consumatori che si fanno rilasciare analogo scontrino, ma pagano in contanti e quindi sono perfettamente in regola con il fisco, non possono partecipare alla lotteria. Sono quindi incostituzionalmente discriminati in quanto esclusi dal Cashback. Quindi l’obiettivo non è far pagare le tasse ma, more solito, dare soldi alle banche attraverso le commissioni. Dunque la moneta elettronica non è a costo zero per i consumatori, è più cara del contante e il sovrapprezzo a beneficio delle banche lo pagano i cittadini.

Così come risulta ancora più ridicolo pensare che i pagamenti digitali possano aiutare i negozi di prossimità, quando il Governo si è rifiutato – diversamente da quanto accaduto in Francia – di fermare la concorrenza sleale del colosso Amazon e del circuito e-commerce e Booking.com, artefici di iniziative che stanno vampirizzando il commercio italiano al dettaglio e l’economia reale, contribuendo alla desertificazione sia economica che urbanistica del nostro sistema sociale”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.