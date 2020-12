Covid, Lollobrigida: Governo tra i primi responsabili, altro che i migliori ad affrontare emergenza

“Agli esponenti del Governo che strumentalizzano le morti per nascondere il loro fallimento e attaccano il centrodestra va posta una domanda: perché nella seconda ondata della pandemia la nostra Nazione è balzata ai primi posti nel mondo per tasso di mortalità con lo 0,1%? In Italia questo drammatico dato supera quello degli Usa di Trump che registra un tasso dello 0,08%, lo stesso del Brasile di Bolsonaro e quello della Germania di Merkel che è pari allo 0,02%. Altro che i migliori ad affrontare l’emergenza: il governo è tra i primi responsabili del disastro sanitario ed economico. La gestione della pandemia sarebbe stata migliore non solo con il centrodestra al Governo ma con chiunque dotato di maggior senno e di un briciolo di dignità”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.