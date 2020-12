Covid, Meloni: Solidarietà a Marsilio per minacce ricevute da Governo, non prendiamo lezioni da gente che in piena pandemia discute di rimpasto e poltrone

«Solidarietà al governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio per le inaccettabili minacce ricevute dal Governo. Ignobile l’accusa di irresponsabilità e di mettere in pericolo la salute dei cittadini: l’Abruzzo è stata, insieme all’Alto Adige, l’unica regione ad aver anticipato l’ingresso in zona rossa prima della decisione del Governo e che ha avviato uno screening massivo per individuare asintomatici e spegnere focolai sul nascere. E che ora può riaprire le attività in sicurezza perché i dati epidemiologici lo consentono. I primi responsabili della diffusione del virus sono Conte e i suoi ministri, che pontificano in Tv ma non hanno fatto assolutamente nulla per fermare il contagio e aiutare famiglie e imprese in ginocchio. Lezioni da gente che pensa ai banchi a rotelle, al bonus monopattini, a nominare gli amici degli amici e che in piena pandemia discutono solo di poltrone e rimpasto e di aprire le porte all’immigrazione clandestina non le prendiamo».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.