Fisco, Meloni: Governo amico delle banche promette premi a chi paga con moneta elettronica. Poi c’è chi difende diritto del cittadino di pagare come vuole

«Il governo amico delle banche e delle multinazionali promette “ricchi premi e cotillon” a quei bravi cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere tutte le loro abitudini, e che pagheranno con la moneta elettronica per ingrassare le casse delle banche. Poi c’è chi difende il diritto del cittadino di scegliere di pagare come meglio crede, senza dover per forza far sapere allo Stato come spende i suoi soldi, senza dover per forza costringere il commerciante a pagare il pizzo a chi gestisce la moneta elettronica. La libertà conviene sempre!»

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, rilanciando l’iniziativa di Daniela, la parrucchiera che promette il 20 % di sconto se usi il contante.