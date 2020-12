Mes, Galantino: M5s ha tradito 100% del suo programma

Grillini falsi, ipocriti e voltagabbana. Decretata fine del M5S

“Con il voto favorevole alla riforma del MES i grillini hanno raggiunto l’incredibile traguardo di essere riusciti a tradire il 100% delle promesse elettorali. Solo un anno fa il Movimento cantava vittoria sul rinvio del Meccanismo Europeo di Stabilità che “ripagava il lavoro svolto nei mesi precedenti” ma in realtà la posizione del Movimento 5 Stelle è sempre stata ballerina sin dall’inizio della legislatura. Il programma elettorale del M5S, infatti, votato anche su Rousseau alla voce “Programma esteri”, prevedeva lo smantellamento del MES ma l’unica cosa che hanno smantellato è il programma elettorale. Come ha detto Giorgia Meloni in Aula, oggi poteva essere il più grande VaffaDay di tutti i tempi e invece lo spauracchio delle elezioni anticipate ha agitato i pentastellati decretando, di fatto, la fine del Movimento 5 Stelle. Falsi, ipocriti e voltagabbana”.

Lo dichiara Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia.