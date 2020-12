“Domani il Parlamento si esprime sulla riforma peggiorativa del Mes, che lo trasforma da Fondo Salva-Stati a Fondo Salva-banche tedesche. Fratelli d’Italia voterà convintamente no, perché non si capisce la ragione per la quale gli italiani debbano sostenerla”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.