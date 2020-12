Recovery. Lollobrigida: Raccogliamo appello Bocca, integrare risorse per turismo

“Fratelli d’Italia raccoglie l’appello del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che chiede di integrare con urgenza il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Troviamo assurdo che nella bozza, da parte del Governo, non ci sia alcuna attenzione al mondo del Turismo. I soldi per un settore strategico della nostra economia sono del tutto insufficienti: solo l’1,6% dei fondi del Recovery fund, infatti, sarà destinato a un comparto gravemente colpito dalla crisi. Novantamila attività hanno chiuso, solo nel settore alberghiero si registrano 14 miliardi di incassi in meno sui 70 miliardi totali che rischia di perdere l’intero mondo del Turismo. Le dotazioni finanziarie dovrebbero essere utilizzate sia per salvare le aziende sia per sostenere la riqualificazione del sistema ricettivo, realizzando strutture più moderne per una nuova fase di accoglienza. I tre miliardi previsti dall’esecutivo non basteranno per dare sostegno agli operatori e far ripartire la macchina turistica”.

Lo dichiarano Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di FDI.