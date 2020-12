Blitz stabile occupato Riva di Ponente, Deidda: Grazie alle forze dell’ordine. Espulsione immediata per chi è legato alla criminalità

“Da anni era sede di un dormitorio improvvisato di immigrati clandestini e l’allora Amministrazione Zedda, nonostante l’evidente allarme sociale in città, aveva sempre ignorato la situazione. Appena diventato deputato ho lanciato l’allarme e non posso che ringraziare le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto e mi auguro che finalmente si sia posto rimedio e chi non risulta essere in regola e legato alla criminalità, venga espulso e rimpatriato e non trascorra un giorno in più a Cagliari e in Italia”, è quanto dichiara il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.

