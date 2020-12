Dl sicurezza. Lollobrigida: Accoglienza indiscriminata. M5s Campioni voltafaccia

“Con il voto finale al decreto Sicurezza passa la linea dell’accoglienza indiscriminata dei clandestini per favorire la mangiatoia delle cooperative rosse e le Ong. In una sola giornata, i grillini sono riusciti a tradire gli italiani prima sul MES e poi sulle modifiche alle norme che loro stessi votarono durante il Governo Conte 1. Campioni del voltafaccia, nel guinness dei primati per cambio di idee, gli esponenti del M5S si mostrano interessati solo alla poltrona: sono dei perfetti ‘signor pronti a tutto’ pur di non andare a casa. Accettano i ricatti della sinistra per continuare una fallimentare esperienza di Governo, dimostrando di non conoscere il significato della parola coerenza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.