Mes. Lollobrigida: Governo e maggioranza svendono nostra Nazione per poltrona

“Approvando la riforma del Mes, il governo Conte e la maggioranza hanno svenduto la nostra Nazione agli euroburocrati. Votando sì, i grillini hanno barattato la nostra sovranità per mantenere la loro poltrona, tradendo ancora una volta le promesse elettorali. Quanto accaduto oggi è gravissimo: passano delle modifiche peggiorative al Meccanismo europeo di stabilità che permetteranno di salvare le banche tedesche con i soldi degli italiani. Vergognoso che si sia aperta un’autostrada alle speculazioni sui nostri titoli di Stato. Assurdo che si sia dato il via libera a ristrutturazioni del debito, sotto strette condizionalità, di quei paesi che dovessero far ricorso ai prestiti di questo organismo. Usano la pandemia per ricattare popoli sovrani ma, in questo modo, il PD e il M5S hanno tradito gli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.