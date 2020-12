Recovery, Rampelli: Schiaffo a Capitale. Conte dà zero fondi a Roma, Raggi chieda soldi al ‘suo Governo amico’ o vada a casa

“Non abbiamo mai creduto fino in fondo all’interesse del premier verso la Capitale, semmai auspicato che il Governo volgesse uno sguardo a Roma… perché dimenticare Roma è dimenticare l’Italia. Solo qualche mese fa Conte aveva annunciato che nel ‘Recovery Plan ci sarebbe stato un progetto importante’. E invece zero fondi, illudendoci che si potesse ricucire lo strappo lacerante, che dura ormai da vent’anni, tra la Capitale e lo Stato. Si rischia di perdere un’occasione per riqualificare le periferie con la sostituzione edilizia, demolendo le strutture ormai degradate per sostituirle con edilizia di qualità. O di potenziare infrastrutture e trasporti che, visti anche i cambiamenti in atto, andrebbero ripensati in termini di area vasta. Da Conte, per ora, solo annunci e, ora, uno schiaffo alla Capitale. La sindaca Raggi chieda soldi e rassicurazioni al suo Governo amico oppure se ne vada in anticipo perché la misura è colma”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.