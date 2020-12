UE, domani al via tour europeo dei conservatori sul futuro dell’Europa

Partirà domani dal Castello Reale di Varsavia lo “European tour” promosso dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti (ECR) al Parlamento Europeo, intitolato “Il futuro dell’Europa, una nuova speranza”. Quella nella capitale polacca sarà la prima di quindici tappe in altrettante capitali europee, promosse dal gruppo dei Conservatori europei, per promuovere una riforma delle istituzioni europee che riporti al centro il principio di sussidiarietà e il rispetto delle sovranità nazionali. L’apertura dei lavori è prevista alle ore 17. A fare gli onori di casa i Co-Presidenti del Gruppo, Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia e Ryszard Legutko del partito di governo polacco PiS. Nel corso dell’evento interverranno importanti esponenti del mondo accademico, economico e politico. Per l’Italia, oltre a Fitto, interverrà il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. La tappa italiana del tour verrà organizzata nella primavera 2021 con la partecipazione della Presidente di FdI e del partito dei Conservatori Europei, Giorgia Meloni.

L’evento sarà integralmente trasmesso online sui seguenti canali:

