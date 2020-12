Covid, Bignami: Speranza faccia chiarezza su articolo The Guardian

“Oggi il quotidiano The Guardian ha pubblicato un articolo che sta rimbalzando su tutte le principali testate giornalistiche europee in cui si afferma un fatto molto grave: l’OMS e il Governo italiano avrebbero operato per rimuovere lo studio pubblicato sul sito dell’OMS a metà maggio, al fine di nascondere i contenuti di quello studio che metteva in imbarazzo non solo il Direttore Generale del Ministero della sanità fino al 2017 Ranieri Guerra, ma anche il Ministro della Sanità italiano. Si tratta di affermazioni di estrema gravità su cui ci attendiamo che Speranza faccia chiarezza quanto meno rispondendo alle numerosissime interrogazioni parlamentari che Fratelli d’Italia ha presentato. E’ evidente, infatti, il grave danno reputazionale che questi articoli stanno arrecando alla nostra Nazione e che devono essere smentiti dal Ministero. Se non smentiti, dovremmo concludere che affermano il vero e questo comporta gravi responsabilità in capo all’Esecutivo sulla gestione della pandemia”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.