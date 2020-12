Dl Natale. Lollobrigida: Conte scopre Parlamento sovrano

“Dopo aver ridotto Camera e Senato a un orpello per garantirsi conferenze stampa in prime time, finalmente Conte scopre che il Parlamento è sovrano. Evidentemente ha raccolto l’invito di Fratelli d’Italia a rispettare la Costituzione, dopo averla calpestata con numerosi Dpcm. Le aule parlamentari, però, sono sempre il luogo del confronto, non solo quando si tratta di decidere sugli spostamenti tra piccoli Comuni. Per una volta, metta da parte la sua vanità e coinvolga sul serio, non solo a parole, chi è stato democraticamente eletto”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.