Governo. Lollobrigida: Maggioranza in crisi bombarda Conte

“La maggioranza che sostiene l’esecutivo Conte è sull’orlo di una crisi di nervi e duella per qualche poltrona in più. C’è chi parla di rimpasto, chi minaccia elezioni anticipate, chi chiede di cambiare il piano di ripartenza e resilienza e chi auspica maggior coinvolgimento. I principali partiti di Governo non perdono occasione per bombardare un presidente del Consiglio sempre più isolato e difeso, poco e male, dal solo M5S. Basta con questo teatrino: si metta fine a questa lenta agonia, si tutelino famiglie e imprese per dare risposte agli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.