Recovery, Meloni: Fallito tentativo liberticida establishment europeo, Polonia e Ungheria hanno costretto al buon senso gli altri governi

“Fallito il tentativo liberticida dell’establishment europeo sullo “Stato di diritto”. I governi di Polonia e Ungheria, guidati da Morawiecki e Orban, hanno costretto al buon senso gli altri governi europei, che avrebbero voluto introduttore uno strumento del tutto arbitrario per sanzionare i governi non graditi e non allineati a Bruxelles. L’accordo prevede quello che Fratelli d’Italia, i conservatori europei e tutte le persone intellettualmente oneste hanno sempre chiesto, ovvero che le eventuali violazioni allo “Stato di diritto” siano sollevate in modo oggettivo, giuridicamente fondato e non discriminatorio. La posizione ideologica delle sinistre e quella utilitaristica dei governi frugali hanno fatto perdere troppo tempo all’Europa: ora finalmente si può cominciare a lavorare sull’attuazione di Next Generation EU”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e di ECR Party, Giorgia Meloni.