Bekaert, Rizzetto: Dilettantesca gestione del Governo

Patuanelli esca da immobilismo e trovi soluzioni

“Sulla vertenza Bekaert che coinvolge 176 lavoratori la gestione del governo è stata dilettantesca. Lo scorso settembre ero davanti ai cancelli della Bakaert di Figline per porre l’attenzione dell’esecutivo su questa vertenza e sollecitare delle soluzioni per salvaguardare i livelli occupazionali. Adesso apprendiamo la scellerata decisione della multinazionale di avviare la procedura di licenziamento collettivo, tra l’altro, in piena emergenza epidemiologica. Purtroppo, sono scene già viste in altre crisi aziendali: mesi di attesa e ansia per i lavoratori sulla promessa di portare avanti delle trattative che si risolvono in un nulla di fatto, in termini di una reindustrializzazione del sito e della tutela dei posti lavoro. Al netto degli ammortizzatori sociali che vanno garantiti per non lasciare queste persone e le loro famiglie senza reddito, chiediamo al Ministro dello sviluppo Patuanelli di uscire dall’immobilismo e di trovare delle soluzioni adeguate per scongiurare gli annunciati licenziamenti, prima della scadenza della cassa integrazione Covid prevista a marzo 2020”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera.