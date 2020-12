Covid. Lollobigida: Sostegno alle rivendicazioni dei ristoratori italiani

Delegazione FDI porta propria solidarietà a manifestazione al Pantheon organizzata da una delle sigle più rappresentative della ristorazione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, oggi insieme a una delegazione formata dal capogruppo in commissione Bilancio a Montecitorio Paolo Trancassini, dal responsabile Turismo Gianluca Caramanna e da Maurizio Forliti, responsabile del dipartimento Commercio e Attività produttive del coordinamento regionale FDI, ha partecipato alla manifestazione di Confesercenti al Pantheon. “Abbiamo incontrato i responsabili dell’associazione – dichiara Lollobrigida – e ascoltato le loro proposte, per gran parte analoghe a quelle che abbiamo rappresentato in Parlamento attraverso atti concludenti. Per tutelare le imprese e salvare i posti di lavoro c’è bisogno di garantire la copertura dei costi fissi a fronte di chiusure non dipendenti dalla volontà degli imprenditori. Alle aziende deve essere erogata liquidità: vanno previste risorse con una garanzia statale al 100% e restituzione in periodi sufficienti ad ammortizzare le perdite derivanti da questa crisi. Va promossa una fiscalità di vantaggio anche per il futuro che predisponga una azione strategica e non solo interventi tampone. Abbiamo ascoltato decine di interventi di imprenditori che fino ad ora hanno solo dato e che oggi sono costretti a chiedere sostegno. Nelle prossime ore il dipartimento competente del Partito coordinato dall’On. Marco Osnato organizzerà un incontro con i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti per approfondire ulteriori azioni in sostegno delle comuni proposte”.