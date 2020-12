FdI, Delmastro: Economist incorona Meloni: Gradimento all’estero non passa solo con inchino Conte a Merkel

“L’Economist incorona Giorgia Meloni confermando la sua popolarità e credibilità anche all’estero. La coerenza e la serietà pagano non solo in Patria. Giorgia Meloni è la prova che la popolarità e il gradimento all’estero non transitano necessariamente, come per Conte dall’inchino alla Merkel, ma che esiste uno spazio per essere protagonisti riconosciuti pur continuando a difendere, sempre, comunque e prima di tutto, l’interesse nazionale”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri.