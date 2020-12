FdI, Osnato: Riconoscimento Economist è conseguenza impegno Meloni

“Il riconoscimento che l’Economist fa di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è la naturale conseguenza di un percorso di coerenza e impegno intrapreso 8 anni fa e che oggi porta i suoi primi frutti. Gli italiani, così come l’Economist, hanno apprezzato la serietà nel difendere valori e programmi a prescindere dalle effimere opportunità contingenti. Anche dal punto di vista del progetto economico, Fratelli d’Italia ha saputo costruire una prospettiva “produttivista” che mettesse al centro le esigenze e le aspirazioni del mondo imprenditoriale italiano, non cedendo alle lusinghe del politicamente corretto o delle sirene di Bruxelles o Francoforte: il posizionamento decisamente europeo ed atlantista di FDI non ha offuscato il principale obbiettivo del partito ovvero la difesa dell’interesse nazionale. Questo sarà il faro della Destra di governo nella prossima stagione politica italiana”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Finanze.