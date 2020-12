Googledown, Rampelli: Saltata la rete, saltano anche le elezioni a distanza

“La temporanea sospensione di Google, causata da motivi per ora sconosciuti, ha gettato nel panico milioni di utenti che si appoggiano sul colosso di Montain View. In Italia a subire le conseguenze più immediate è stata la scuola, costretta a sospendere la didattica a distanza con grande gioia dei ragazzi e messaggi burloni da parte di hacker (foto in allegato). Possibile non si sia ancora creato una piattaforma, una rete infrastrutturale tutta italiana e pubblica dove far viaggiare i dati della pubblica amministrazione, il flusso dei servizi tra cui la dad per mettere al riparo i servizi fondamentali dai problemi di Google e delle società affini? Stesso discorso per la app Immuni che viaggia sempre su Google e su App Store. Perché l’agenzia digitale non ha ancora risolto questo nodo d’importanza strategica per la sicurezza nazionale mentre si continuano a incrementare le risorse per accelerare la digitalizzazione? Ha senso velocizzare una trasformazione di sistema che sottomette la propria nazione ai giganti del web, li beneficia degli investimenti fatti con i soldi degli italiani e spedisce in soffitta ogni anelito all’indipendenza d alla sovranità?”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati che ha depositato un’interrogazione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha la delega sui servizi di sicurezza nazionale.