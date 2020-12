“Il presidente Conte si è dimostrato incapace di affrontare sia l’emergenza sanitaria che quella economica in modo adeguato. Per Fratelli d’Italia non esistono alleanze né con il Partito Democratico né con il Movimento 5 Stelle. Restano solo le elezioni anticipate per restituire all’Italia un Governo degno”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.