Monte Bianco, FdI: UE si volta dall’altra parte, va oltre i trattati solo contro i Governi non allineati

Lollobrigida e Fidanza: “Questa Europa va ripensata”

“Oggi abbiamo ricevuto la risposta della Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen alla lettera che gli europarlamentari di Fratelli d’Italia le avevano inviato alcuni giorni fa sollecitando un intervento per favorire il ripristino della piena sovranità italiana sulla vetta del Monte Bianco. Secondo la Presidente non si tratterebbe di una competenza Ue. Ancora una volta la Commissione decide di voltarsi dall’altra parte, ignorando principi come il rispetto dell’integrità territoriale degli Stati Membri e i rapporti di buon vicinato che sono a fondamento della comune appartenenza all’Ue”.

Lo dichiara il capodelegazione di FdI-ECR a Bruxelles Carlo Fidanza.

“Con questa risposta degna di Ponzio Pilato- aggiunge il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che per primo sollevó il caso del Monte Bianco – l’Ue dimostra ancora una volta di essere disposta ad andare molto al di fuori di quanto previsto dai Trattati quando si tratta di attaccare politicamente i governi non allineati alle euroburocrazie, ma di essere indisponibile ad esercitare persino una semplice moral suasion nei confronti dei governi più graditi quando c’è da porre fine ad inaccettabili forzature unilaterali”.

“È anche per questo – concludono gli esponenti di FdI – che questa Europa va radicalmente ripensata, come da tempo chiedono Fratelli d’Italia e i Conservatori europei”.