Qualità vita. Lollobrigida: Ottimo lavoro sindaci Fratelli d’Italia

“La classifica annuale sulla qualità della vita nelle città, pubblicata dal Sole 24 Ore, fa emergere il pregevole risultato della buona amministrazione di Verona, amministrata da Federico Sboarina, che si posiziona prima tra quelle governate dal centrodestra. Benissimo anche Cagliari, Pordenone e Ascoli Piceno: capoluoghi rispettivamente guidati da Paolo Truzzu, Alessandro Ciriani e Marco Fioravanti, tutti sindaci di Fratelli d’Italia, e che hanno registrato un miglioramento di moltissime posizioni nella graduatoria rispetto alle ultime rilevazioni. Ottimo anche il risultato de L’Aquila, amministrata dal sindaco Pierluigi Biondi, che addirittura risale 20 posizioni. Congratulazioni a tutti loro per l’ottimo lavoro svolto. Inoltre li ringrazio perché, in questa emergenza, sono stati il più saldo punto di riferimento per i cittadini nonostante il Governo non abbia perso occasione per scaricare oneri e responsabilità sulle comunità locali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.