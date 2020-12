Regeni, FdI: Di Maio venga in aula a riferire

“Fratelli d’Italia chiede che il Ministro degli Esteri Di Maio venga a riferire in Aula alla Camera sulla vicenda di Giulio Regeni. Auspichiamo che al più presto il Presidente Fico permetta al Parlamento di assumere una posizione anche a seguito delle sue durissime parole veicolate per ora solo alla stampa. Alla prima capigruppo chiederemo che sia calendarizzato l’intervento del ministro Di Maio: alla luce di quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma è indispensabile che sia fatta ulteriore chiarezza sulla posizione che l’Italia intende assumere nei confronti dell’Egitto. Ci auguriamo fortemente che questa nostra iniziativa sia condivisa da tutti i membri della commissione parlamentare d’Inchiesta “Giulio Regeni” e che sia chiesto con forza e all’unanimità da tutti un immediato confronto in aula con il Ministro”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida e il vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta Paolo Trancassini.