Conte, Rampelli: Palazzo Chigi falsifica i dati su youtube?

Sparizione la scorsa notte di 750 pollici versi nell’arco di due ore

“La democrazia digitale dei 5 stelle continua a falsificare la verità. Un conto però è che la manipolazione avvenga sulla piattaforma Rosseau, un conto sul canale Youtube di Palazzo Chigi. Dalle segnalazioni che ci sono arrivate, è stato rilevato un intervento sul numero di ‘pollici versi’, i cosiddetti dislike, che indicano ‘non mi piace’ e gli stessi commenti degli utenti dimostrano che molti ne sono stati tolti. Si è passati da 2715 voti negativi (00.31) a 2033 (1.52) fino a 1991 (2.47). Nell’arco di 2 ore e 17 minuti sono spariti 744 pollici versi. È possibile che qualcuno abbia manipolato e falsificato la pagina di Youtube della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Se così fosse sarebbe gravissimo ed episodi simili si stanno verificando anche sulla piattaforma Facebook.

Vuoi vedere che le dirette e la pubblicità istituzionale hanno creato le condizioni per una manipolazione concordata dei social del Governo? Far sparire il dissenso, limitare la partecipazione alle dirette di soggetti non graditi a Conte. E magari per riconoscenza evitare che i giganti del web possano pagare in Italia le tasse che dovrebbero, come capita di dover fare a tutti gli imprenditori.

Suggeriamo al presidente Conte un’indagine amministrativa interna, intanto noi depositiamo la nostra interrogazione e prepariamo un esposto per la Procura della Repubblica”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che ha depositato un’interrogazione sull’ipotesi di manipolazione della pagina Youtube della Presidenza del Consiglio dei ministri.