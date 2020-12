M5s, Rizzetto: Patuanelli prenda posizione sul potenziale conflitto d’interessi

“Il ministro Patuanelli prenda posizione sul potenziale conflitto d’interessi nel M5S. Non è più possibile, infatti, continuare con questa ambiguità. Davide Casaleggio è espressione del partito M5S ed oggi da parte di alcuni organi di stampa,

gli viene contestata la potenziale posizione di grave conflitto d’interessi per l’eventuale commistione di interessi privati e interessi pubblici. Sono dati di fatto che la Philip Morris ha corrisposto più di 2 milioni di euro alla Casaleggio Associati e che la stessa multinazionale ha poi ottenuto una tassazione agevolata a sostegno dell’industria del tabacco, anche grazie ai voti del gruppo M5S in Parlamento. Casaleggio è nelle condizioni di pilotare le decisioni politiche che incidono sulla collettività per privilegiare i suoi interessi? Il ministro Patuanelli, titolare del MiSe deve quindi esprimersi su questa domanda che riguarda il suo partito”.

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che ha presentato con il collega di partito Riccardo Zucconi, un question time in commissione Attività produttive sui rapporti economici tra Casaleggio e Philip Morris.