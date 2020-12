Manovra. Trancassini: Governo dimentica comparto marittimo

“Il Governo da inizio pandemia ha dimenticato i lavoratori d’equipaggio e gli ufficiali italiani che operano nel settore marittimo italiano ed estero. Un comparto che conta più di 35 mila persone e che è rimasto escluso da qualsiasi provvedimento di ristoro, sia economico che assistenziale, messo in atto dall’Esecutivo. Nessun sostegno è arrivato nemmeno da parte del Ministero dei Trasporti che ha abbandonato i nostri connazionali senza preoccuparsi di fornire loro aiuti per il rimpatrio”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Bilancio della Camera, che oggi ha incontrato una delegazione del settore marittimo.

“Purtroppo – spiega Trancassini – essendo già chiusa la fase emendativa alla legge di Bilancio, mi farò portavoce delle loro istanze presentando un ordine del giorno per portare questa grave situazione a conoscenza della maggioranza e per consegnare a questa categoria il giusto riconoscimento negatogli dal governo Conte”.

