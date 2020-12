Covid. Lollobrigida: Governo incapace, serve stabilità: cittadini meritano esecutivo degno

“La Nazione ha bisogno di stabilità e di un esecutivo serio, che dia regole certe, non di un governo di cialtroni, incapace di affrontare la crisi. Manca una strategia complessiva che permetta agli italiani di accettare le decisioni. Siamo invece di fronte a quelli che ormai vengono definiti, anche da membri autorevoli del governo, atteggiamenti schizofrenici”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo ad Agorà. “In Italia abbiamo superato la Gran Bretagna in termini di morti assoluti, i decessi in rapporto alla popolazione sono maggiori dei tanto vituperati Stati Uniti. Abbiamo un governo che se la prende con i cittadini che escono, incentivati dalla misura del cashback, per gli acquisti natalizi e ingombrano le strade”, ha aggiunto Lollobrigida. “Mancano chiarezza, coerenza e competenza. Questo governo deve andare a casa il prima possibile. Non possono governare insieme persone che non vanno d’accordo e si insultano a vicenda. Gli italiani meritano un governo degno che dica loro cosa devono fare e li sostenga dal punto di vista sanitario ed economico”, ha concluso Lollobrigida.

