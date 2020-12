Giustizia, Varchi: Su magistratura onoraria tempo scaduto, subito decretazione d’urgenza poi riforma

“Il governo finalmente apre alla decretazione d’urgenza per affrontare la situazione della magistratura onoraria. La maggioranza finalmente sembra essere tornata sulla Terra dopo le richieste di Fratelli d’Italia volte a scongiurare gli effetti nefasti della precedente riforma che a breve sarà in vigore. Tutto questo avviene dopo aver costretto i magistrati onorari e giudici di pace a clamorose forme di protesta e prolungate astensioni, tra cui lo sciopero della fame a Palermo. La situazione kafkiana della magistratura onoraria in Italia deve trovare necessario epilogo in misure immediate che garantiscano tutele e diritti a migliaia di lavoratori in tutta Italia. L’amministrazione della Giustizia non può prescindere dal loro contributo e lo dimostra anche il sostegno della magistratura togata alle loro richieste. Basta chiacchiere: Fratelli d’Italia chiede subito la decretazione d’urgenza e subito dopo la riforma. Il tempo di tavoli e concertazioni è abbondantemente scaduto”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.