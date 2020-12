Tlc, domani conferenza stampa FdI con Giorgia Meloni

Domani, giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 12, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4, il presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni interverrà alla conferenza stampa organizzata da FdI sul tema della rete unica di telecomunicazioni. Partecipano anche il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile nazionale Media e TLC di FdI, Alessio Butti.

La conferenza stampa sarà trasmessa sul sito della Camera, sulla pagina dedicata alla webtv e sulla pagina social personale del presidente Meloni.

A causa delle norme anti-Covid-19, l’accesso alla sala è limitato a 15 persone e consentito previo accredito.

Per accreditarsi è necessario mandare una mail all’indirizzo accrediti.conferenzefdi@gmail.com riportando i seguenti dati:

-Testata

-Nome e cognome

-Luogo e data di nascita

Le richieste dovranno pervenire, per esigenze di sicurezza, entro e non oltre le ore 20 di questa sera, mercoledì 16 dicembre. Le richieste accettate in base alla capienza della sala verranno confermate tramite email.