Turismo. Lollobrigida: Comparto in ginocchio e Franceschini pensa appelli

“Un settore nevralgico per la nostra economia come il Turismo ha perso 53 miliardi di euro rispetto al 2019. I dati di Isnart-Unioncamere fotografano un momento drammatico per uno dei comparti più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia. Fratelli d’Italia da tempo chiede lo Stato di Crisi, servono anche maggiori risorse rispetto ai 3 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci ritroviamo invece con un ministro come Franceschini che si limita a dirsi disponibile a firmare appelli, a fare annunci e a difendere ristori insufficienti per la categoria. Le imprese sono in ginocchio anche per colpa di un governo inadeguato e incapace, Franceschini dovrebbe preoccuparsi di aumentare i fondi del Recovery fund: risibile l’1,6% di finanziamenti sui circa 200 miliardi di euro previsti. C’è bisogno di sostenere le aziende e di ammodernare le strutture, per farsi trovare pronti a una nuova fase di accoglienza. Per fare questo, però, servirebbe un ministro che si occupi sul serio di Turismo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

