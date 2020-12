Ue – Made in Italy, FdI-Ecr: Governo non indietreggi su Nutriscore

“Abbiamo letto dichiarazioni battagliere da parte degli esponenti di governo sul Nutriscore, che Germania e Francia stanno tentando di imporre al resto d’Europa per fare un favore alle multinazionali e alle loro catene della grande distribuzione. Queste dichiarazioni ci rincuorano e ci auguriamo che l’Italia voglia mantenere questa posizione senza cedere a mediazioni , perché è in gioco il futuro dell’agroalimentare italiano. Un’etichettatura a semaforo resa obbligatoria in tutta l’Ue, senza alcun fondamento scientifico e senza alcun rispetto per le diete tradizionali dei diversi Stati membri, sarebbe un colpo gravissimo per il nostro Made in Italy. Fratelli d’Italia è sempre al fianco della nostra filiera agroalimentare e si impegnerà affinché l’Italia riesca a costruire quella minoranza di blocco necessaria a bloccare qualsiasi proposta in questa direzione”.

È quanto dichiarano in una nota gli eurodeputati di Fratelli d’Italia – ECR Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.

